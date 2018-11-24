هاشم: هناك عقد مخفية تحول دون تأليف الحكومة وبري أودع لدى باسيل طرحا للحل

بيّن عضو "اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين" عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ "أنّنا طلبنا موعدًا من رئيس الوزراء المكلف ​تشكيل الحكومة​ ​سعد الحريري​ الأسبوع المقبل، ولا نزال ننتظر الردّ عليه".

ولفت في حديث صحافي إلى أنّه "بعدما التقينا رئيس الجمهورية لا بدّ أن نلتقي رئيس الحكومة المكلف، على أمل أن يكون لقاؤنا به إذا تحقّق فاتحة لمخرج ما لأزمة الحكومة الّتي نؤكّد أنّ ما يسمّيها البعض بـ"العقدة السنية" ليست هي من تحول دون تأليف الحكومة، إنّما هناك عقد مخفية أُخرى قد تظهر تباعًا".

وعن كيف يمكن لنائب أن يُحسب ضمن كتلتين مختلفتين، أوضح هاشم أنّ "وجودي في "اللقاء التشاوري" لا يتناقض مع وجودي في "التنمية والتحرير"، والمعيار الّذي يُعتمد لتوزيع عدد الوزراء لن يختلف إذا احتسبت مع عدد نوابها أو لم أحتسب"، مؤكّدًا "أنّه عضو ثابت في الكتلة الّتي يرأسها رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​".

وركّز على أنّ "لقاء النواب الستة بوزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال النائب ​جبران باسيل​ لم يكن إلّا لتقريب وجهات النظر بعيدًا عن أي طرح معيّن"، منوّهًا في الوقت عينه إلى أنّ "بري أودع لدى وزير الخارجية طرحًا للحلّ"، رافضًا الإفصاح عنه.