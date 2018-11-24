ديب: لا بد من وضع لوحة للانسحاب السوري من لبنان الذي كان احتلالا

رأى عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​حكمت ديب​ أنّ "لا مشكلة إذا كان من قدَّم طلبَ وضع لوحة تجسّد ذكرى خروج ​الجيش السوري​ من لبنان في نيسان 2005 في منطقة ​نهر الكلب​ الواقعة بين قضائي ​المتن​ و​كسروان​، نائب في "​حزب القوات اللبنانية​" أو "​التيار الوطني الحر​" لأنّ الهدف واحد".

وأوضح في تصريح صحافي أنّه "كما وضعنا لوحة للانسحاب الإسرائيلي عام 2000 من لبنان، لا بدّ من وضع لوحة للانسحاب السوري، وإن كان الأوّل عدوًّا والثاني صديقًا، لكن كانت مفاعيل وجود الصديق احتلالًا"، مركّزًا على أنّ "المطالبة بوضع لوحة هي لتخليد هذه اللحظة السياسية الّتي عمّ فيها الفرح والسعادة لبنان".