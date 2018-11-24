وهاب: لا أتابع كافة السياسيين بل الأنشط بينهم

أكد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب، خلال حديث تلفزيوني، أن "المؤتمر الصحفي يعبر أكثر لكن التغريدة حاضرة في أي وقت، لأنه لا يمكنك أن تطلق كل موقف في مؤتمر صحفي"، مشيراً إلى أن "التغريدة على تويتر تصل أوسع بكثير".
ولفت إلى أنه "قد تصل إلى مكان تجد أن النكتة هي الموقف لأنه لا يوجد سياسة في لبنان".
وأضاف ممازحا "أنا أحب أن يكون الجيش من الجنس اللطيف وقد قبل الجيش 1100 من الإناث"، مشيراً إلى "أنني لا أتابع كافة السياسيين بل الأنشط بينهم".
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