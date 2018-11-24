وهاب: لا أتابع كافة السياسيين بل الأنشط بينهم

أكد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​، خلال حديث تلفزيوني، أن "المؤتمر الصحفي يعبر أكثر لكن التغريدة حاضرة في أي وقت، لأنه لا يمكنك أن تطلق كل موقف في مؤتمر صحفي"، مشيراً إلى أن "التغريدة على ​تويتر​ تصل أوسع بكثير".

ولفت إلى أنه "قد تصل إلى مكان تجد أن النكتة هي الموقف لأنه لا يوجد ​سياسة​ في ​لبنان​".

وأضاف ممازحا "أنا أحب أن يكون ​الجيش​ من ​الجنس​ اللطيف وقد قبل الجيش 1100 من الإناث"، مشيراً إلى "أنني لا أتابع كافة السياسيين بل الأنشط بينهم".