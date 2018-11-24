الحياة: الحوثيون حاولوا اقناع غريفيث ببقاء ميناء الحديدة تحت سيطرتهم

علمت "الحياة" من مصادر مطلعة في الحديدة ​اليمن​ية بأن ​الحوثيين​ حاولوا إقناع المبعوث الأممي ​مارتن غريفيث​ ببقاء ميناء الحديدة التجاري والاستراتيجي لليمن تحت سيطرتهم وعدم طرح مغاير لهذا الموقف في أي محادثات سلمية سواء في السويد أم غيرها.

ولفتت المصادر إلى أن غريفيث ليس مقتنعاً بما يطرحه ​الحوثيون​ عن الوضع عموماً في مدينة الحديدة ووضع مينائها في الوقت الراهن ومستقبلاً، خصوصاً أن الحوثيين يقومون بتدمير ​البنى التحتية​ للمدينة التي باتت أجزاء كبيرة ومهمة منها تحت سيطرة القوات الحكومية المشتركة، كما أن الحوثيين مستمرون في وضع المتفجرات والألغام في صوامع الغلال ومنشآت الميناء الحيوية، إضافة إلى تهديدات أطلقها قادتهم قبل أيام بتدمير وتفجير ميناءي الحديدة والصليف إذا حاولت القوات الحكومية التقدم للسيطرة عليهما.

وأشارت المصادر إلى أن غريفيث أظهر خلال زيارته ميناء الحديدة قلقاً زائداً، وأنه ربما طرح مسألة تسليمها لفريق محايد عن الصراع لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية بشكل مستمر، في ضوء المقترح الذي أعلنه وزير الخارجية الأميركي أول من أمس، وأكد فيه أهمية تسليم ميناء الحديدة لطرف محايد في إطار مساعي إنهاء الحرب في اليمن.