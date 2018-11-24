شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد فؤاد يوجه سؤال للحكومة حول وصول شحنات التابلت لطلاب الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، إنه تقدم بسؤال إلى الدكتور على عبد العال ، رئيس البرلمان ، موجه إلى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم ،بشأن وصول شحنات التابلت لطلاب الثانوية العامة .

وأوضح فؤاد ، فى تصريح لـ" الخليج 365" أنه فى شهر سبتمبر الماضى أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، عن أنه تم التعاقد على 708 ألف تابلت من شركة سامسونج العالمية، بأعلى المواصفات، وتصل هذه الشحنات خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، وسوف يتم توزيعها في وقت واحد على الجميع في الصف الأول الثانوي، بعد اكتمال الشبكات والمحتوى الرقمي، وهو ما لا يتم حتى الآن.

وتسائل فؤاد" هل المحتوى الرقمى أصبح جاهز حاليا للطلاب ؟ وهل الشبكات اكتملت بالنسبة للمدارس ، وهل وصل التابلت من عدمه، متابعا الطلبة حتى الأن لم يتم امتحانهم ،وهناك مخاوف كثيرة حول أن الطلبة لن تستطيع التدريب على التابلت حال وصوله فى الوقت الحالى.