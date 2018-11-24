ترند الموجز| أمطار وسيول السبت.. و4 أسماء لخلافة كارتيرون.. وموعد مباراة ليفربول وواتفورد.. وأقوى تخفيضات الجمعة البيضاء

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، طقس السبت.. أمطار غزيرة وسيول في هذه المناطق.. والأرصاد تعلن موعد نهاية "الموجة السيئة"، و"الأهلي احتضر بمن حضر".. عودة الرجل الحديدي.. والساحر البرتغالي يظهر من جديد.. و4 أسماء لخلافة كارتيرون، وموعد مباراة ليفربول وواتفورد في البريميرليج.. والقناة الناقلة.. والتشكيل والغيابات.. وفأل حسن لصلاح، وأقوى تخفيضات الجمعة البيضاء على الأجهزة الكهربائية.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:

طقس السبت.. أمطار غزيرة وسيول في هذه المناطق.. والأرصاد تعلن موعد نهاية "الموجة السيئة"

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، اليوم السبت، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وسيناء، تكون غزيرة ورعدية أحيانا ومتوسطة الشدة على مناطق من شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين.

وشهدت القاهرة والمحافظات، الجمعة، موجة من الطقس السيء والأمطار الغزيرة، وتوقفت حركة الصيد والملاحة بعددٍ من الموانئ البحرية.

وأضافت الهيئة في بيان نشرته على صفحتها على الفيس بوك، أنه يصاحب ذلك انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة لتشمل كافة الأنحاء ليسود طقس لطيف على كافة الأنحاء نهارا بارد ليلا.

وواصلت: "الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك".

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية،

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

سيول في سيناء

كما أعلنت هية الأرصاد في بيان أخر، استمرار حالة عدم الاستقرار علي شمال البلاد تكون ذروتها اليوم، حيث تتكاثر السحب المنخفضة يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية علي كافة الانحاء الشمالية تصل الي حد السيول علي سيناء لذا يرجى الحذر من التواجد بجوار الاماكن المرتفعة والاوديه ومخرات السيول".

الأرصاد تعلن موعد نهاية "الموجة السيئة"

ويتوقع خبراء الطقس أن تتحسن الأحوال الجوية بداية من يوم الأحد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، السبت، في مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 15 22

شبين الكوم 14 21

طنطا 14 21

دمنهور 14 21

الإسكندرية 15 21

بلطيم 15 20

مطروح 14 21

السلوم 13 21

سيوة 13 22

بورسعيد 16 22

دمياط 16 21

الزقازيق 15 22

الإسماعيلية 13 23

السويس 14 22

العريش 12 23

رفح 11 22

رأس سدر 16 22

نخل 08 21

نويبع 18 21

طابا 14 20

كاترين 09 13

الطور 14 22

شرم الشيخ 19 24

الغردقة 17 25

مرسى علم 18 24

الفيوم 13 23

بني سويف 13 23

المنيا 13 23

أسيوط 12 23

سوهاج 13 24

قنا 14 24

الأقصر 15 25

أسوان 17 25

أبوسمبل 16 24

الوادي الجديد 12 23

شلاتين 19 26

أبورماد 18 25

رأس حدربة 16 24

حلايب 17 24 (رابط الخبر)

"الأهلي احتضر بمن حضر".. عودة الرجل الحديدي.. والساحر البرتغالي يظهر من جديد.. و4 أسماء لخلافة كارتيرون

"الأهلي بمن حضر".. مقولة شهيرة داخل القلعة الحمراء، في إشارة إلى قدرة المارد الأحمر على الفوز بدون تأثر بأي غيابات أو إصابات، ولكن يبدو أن هذه العبارة تحولت إلى "الأهلي احتضر بمن حضر"، إذ فقد النادي بطولتين في إسبوعين فقط، مما ترتب عليه إقالة كارتيرون من تدريب الفريق، والبدء في رحلة البحث عن مدرب أجنبي جديد.

وبعد أيام من خسارة الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا، على يد الترجي التونسي، ودع المارد الأحمر، بطولة كأس زايد "البطولة العربية"، من دور الـ16، أمام الوصل الإماراتي.

قرارات صارمة لمجلس الأهلي وعودة الرجل الحديدي

وبعد ساعات من الخروج من البطولة العربية، قرر مجلس إداراة الأهلي إقالة الفرنسي، باترك كارتيرون من تدريب الفريق لسوء النتائج، وتعيين محمد يوسف كمدرب مؤقت لحين البحث عن مدير فني أجنبي جديد، كما تم الاستغناء عن مايكل ليندمان مدرب الأحمال، بالإضافة إلى تكليف سيد عبد الحفيظ، الملقب بالرجل الحديدي، بالقيام بأعمال مدير الكرة، لاستعادة الانضباط.

وفي سياق متصل، أعلن محمد يوسف المدرب العام للأهلي خصم 100 ألف جنيه من كل لاعب بالفريق عقب الخروج من البطولة العربية.

وأوضح يوسف أن تلك العقوبة تأتي تكرارا للعقوبة التي تم إقرارها على اللاعبين بعد الهزيمة في نهائي دوري أبطال إفريقيا على يد الترجي التونسي.

الساحر يظهر في الصورة والمفاضلة بين 4 أسماء

ومن ناحية أخرى بدأ الأهلي مشوار البحث عن مدرب أجنبي، حيث أكدت وسائل إعلام أن سيد عبد الحفيظ عقد جلسة خاصة مع مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للفريق، والذي يلقبه الجماهير الحمراء بالساحر البرتغالي، وذلك في مقر إقامة الأخير بأحد فنادق حي الزمالك، لاستشارته في ملف تعيين المدرب الجديد.

وترددت أنباء خلال الساعات الماضية أن الأهلي يفاضل بين أكثر من اسم لتدريب الفريق من بينهم البرتغالي فيريرا المدير الفني للزمالك السابق، والأرجنتيني رامون دياز المدرب السابق لاتحاد جدة السعودي، والبرتغالى باولو دوراتى، المدير الفنى السابق لمنتخب بوركينا فاسو، والأورجويانى دانييل كارينيو المُقال من تدريب النصر السعودي. (رابط الخبر)

موعد مباراة ليفربول وواتفورد في البريميرليج.. والقناة الناقلة.. والتشكيل والغيابات.. وفأل حسن لصلاح

يستضيف واتفورد، ليفربول المحترف بصفوفه النجم المصري محمد صلاح، في الخامسة عصر اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ13 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول اللقاء منتشيا بفوزه على فولهام بهدفين دون رد، في الجولة الماضية من البريميرليج.

ويسعى لاعبو الريدز لمواصلة نغمة الانتصارات في صراعهم مع مان سيتي وتشيلسي على لقب الدوري.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في الدوري بـ30 نقطة، فيما يأتي واتفورد في المركز الـ7 بـ20 نقطة.

صلاح يواصل التألق

وسيحاول النجم المصري محمد صلاح مواصلة تألقه الفترة الأخيرة بعدما سجل هدفا في فوز فريقه على فولهام الجولة الماضية.

وكان النجم المصري قد سجل سوبر هاتريك في مرمى واتفود، الموسم الماضي، مما يعد فألا حسنا للفرعون.

ويمتلك الفرعون في الدوري الإنجليزي 6 أهداف حتى الآن، ويسعى لزيادة رصيده للاقتراب من المنافسة على لقب هداف البريميرليج، والتي يتصدرها أجويرو بـ8، يليه هازارد وأوباميانج بـ7 لكل منهما.

وفاز صلاح منذ أيام بجائزة لاعب شهر أكتوبر، في ليفربول، بعد الأداء الكبير الذي قدمه في الفترة الأخيرة.

وتوج الفرعون مؤخرا بجائزة بوشكاش لأفضل هدف، كما حصل على المركز الثالث بعد مودريتش ورونالدو في لقب أفضل لاعب في العالم، ودخل ضمن المرشحين لجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول، بالإضافة إلى ترشيحه من جانب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" للمنافسة على لقب أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2018.

وقدم صلاح موسما استثنائيا، مع الليفر العام الماضي، وأصبح محط أنظار كبار أندية العالم، حيث تُوج بلقب هداف الدوري الإنجليزي بـ32 هدفا، بفارق هدفين عن هاري كين مهاجم توتنهام، ليصبح أول لاعب في تاريخ الكرة المصرية والعربية يحقق هذا الإنجاز.

تشكيل وغيابات ليفربول

يغيب عن ليفربول شامبرلين المصاب، فيما تعافى الثنائي نابي كيتا وهندرسون من الإصابة، وسيكونان جاهزان.

ومن المتوقع أن يبدأ نادى ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: اليسون

الدفاع: ارنولد ، روبيرسون ، فان ديك ، جوميز

الوسط: شاكيري، فاينالدوم، ميلنر

الهجوم: صلاح، فيرمينو، ماني

القناة الناقلة

المباراة ستذاع على beIN SPORTS HD 2. (رابط الخبر)

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