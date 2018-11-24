خليل: منزعج من ضعف الإقبال على سندات الدولة المعنونة بالليرة

عبر وزير المال ​علي حسن خليل​، خلال حديث تلفزيوني، عن انزعاجه من "ضعف الإقبال على سندات الدولة المعنونة بالليرة كون فوائدها تتحرك بين 8 و 9 بالمئة بين الفوائد في السوق وعلى شهادات الإيداع التي يصدرها ​مصرف لبنان​ تتخطى 11 بالمئة".

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