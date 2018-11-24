مصادر للأنباء:وسطاء يحاولون إقناع الحريري باستقبال النواب السنة المستقلين

اشارت مصادر لصحيفة "الأنباء" الكويتية إلى إن "وسطاء يحاولون إقناع رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ باستقبال النواب الستة المستقلين مقابل تنازلهم عن توزير أحدهم، والاستعاضة بصديق مقبول من كل الأطراف"، لافتة الى ان " مثل هذا المخرج لا يبدو سالكا، نظرا لقناعة الحريري بأن الجهة الداعمة لهؤلاء تريد منهم ان يستقبلهم لتكريس اعترافه بهم ككتلة نيابية سنية".

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