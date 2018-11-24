كرامي: عارضت طلب موعد من الحريري لأنني لم أرَ إيجابية منه

أكد رئيس تيار "الكرامة" وعضو "اللقاء التشاوري" النائب ​فيصل كرامي​، خلال حديث تلفزيوني، رداً على ما إذا كان يسبب إحراجاً لباقي نواب اللقاء أن "هذا الكلام غير صحيح فنحن على قلب رجل واحد"، مشيراً إلى أنني "عارضت طلب موعد من رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ لأنني لم أرَ إيجابية أو تغييراً بالموقف منه لكنني عدت ومشيت بقرار من الأكثرية من نواب اللقاء".

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