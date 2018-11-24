اليوم.. إعادة إجراءات محاكمة متهم بقضية "غرفة عمليات رابعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، السبت، إعادة إجراءات محاكمة متهم عاطف محمد حسن أبو العيد صادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد بقضية "غرفة عمليات رابعة". ومن المقرر صدور القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، وعضوية المستشارين محمد النجدي، وأحمد محمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحي عباس. ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين في القضية تم الحكم عليهم عدة تهم منها "إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة"، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.

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