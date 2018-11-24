شكرا لقرائتكم خبر عن النائب على عبد الواحد يطالب الحكومة بإعلان حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب على عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية ، بضرورة إعلان حالة الطوارئ داخل الوزارة والوحدات المحلية من أجل الإستعداد لمواجهة الأمطار وتجهيز الطرق وتنظيفها من أجل حماية وسلامة المواطنين.

وقال عبد الواحد ، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن وزارة التنمية المحلية بالمشاركة مع هيئة الطرق والكبارى ووزارة النقل ، يقع عليهم الكثير من المسئولية فى مرور موسم الشتاء بهدوء ودون أزمات، وهو ما يتطلب تجهيز سيارات الشفط وكذلك الجرفات للطرق الترابية أو الزراعية ، على أن يكون هناك تنسيق متكامل بين ادارة المرور والتنمية المحلية .