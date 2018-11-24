اليوم.. وزير الآثار يعلن كشفًا جديدًا في البر الغربي بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

يعلن الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، اليوم السبت، تفاصيل كشف أثري جديد بالبر الغربي بالأقصر، وسط حضور قيادات الوزارة والمحافظة.

يأتي الاكتشاف الجديد، استكمالات للاكتشافات الأثرية الكبيرة، التي نجحت الوزارة في إنجازها خلال الفترة الماضية.

وتفقد وزير الآثار، أمس، عددًا من المواقع الأثرية بالمحافظة بصحبة الوفد المرافق من الوزارة والمحافظة، للوقوف على آليات العمل بها.

وزار وزير الآثار، صباح أمس، معبد الكرنك بالأقصر؛ لتفقد أعمال مشروع ترميم وتطوير معبد الايبيت الواقع على المحور الجنوبي من معبد آمون رع بالكرنك.

وأزاح الوزير، مساء اليوم، الستار عن تمثالين للملك رمسيس الثاني في الفناء الأول بمعبد الأقصر؛ بعد ترميم ورفع وإعادة تركيب ولأول مرة منذ اكتشافهم والتي يصل وزن كل واحد منها إلى 250 كيلو والتي من المرجح أنها تهشمت عمدا وسقطت منذ عهد الملك قمبيز أو بعد ذلك.

يرافق الوزير، في زيارة محافظة الأقصر الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ومصطفى الصغير مدير معبد الكرنك بالأقصر، وعدد من قيادات الوزارة بالأقصر، وضيوف المحافظة.