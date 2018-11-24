محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- مروة رشدي: شهد الأسبوع الماضي، أحداثُا مختلفة سواء سياسية أو رياضية أو اقتصادية أو فنية، كان أبرزها تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لهيئة الرقابة الإدارية بالقضاء على الفساد، وهزيمة الأهلي في البطولة العربية وإقالة مدربه كارتيرون. ويرصد "مصراوي"، أحداث الأسبوع في الفيديوجرافيك التالي:

شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الأسبوع.. حكم بحبس محمد رمضان وتوجيه رئاسي للرقابة الإدارية- فيديوجرافيك على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .