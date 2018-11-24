جولات تفقدية وصور تذكارية.. ملخص اليوم الأول لزيارة وزير الآثار للأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

يزور الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، محافظة الأقصر؛ لإعلان كشف أثري جديد بالبر الغربي، وسط حضور قيادات الوزارة والمحافظة.

وعلى هامش الزيارة، استغل الوزير فترة تواجده في الأقصر بتفقد عدد من المواقع الأثرية بالمحافظة أمس الجمعة، وبدأها بزيارة معبد الكرنك بالأقصر، وذلك لمتابعة أعمال مشروع ترميم وتطوير معبد الايبيت الواقع على المحور الجنوبي من معبد آمون رع بالكرنك.

رافق الوزير خلال الجولة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ومصطفى الصغير مدير معبد الكرنك بالاقصر، ومحمد عثمان عضو لجنة السياحة الثقافية بالأقصر، وعدد من قيادات الوزارة بالأقصر.

وشملت الجولة تفقد الأعمال الجارية في فناء الملك رمسيس الثاني بمعبد الأقصر، حيث قام بازاحة الستار عن تمثالين للملك رمسيس الثاني في الفناء الأول بمعبد الأقصر وذلك بعد ترميم ورفع وإعادة تركيب لأول مرة منذ اكتشافهم 3 رؤوس لتماثيل الملك رمسيس والتي يصل وزن كل واحد منها إلى 250 كيلو و التي من المرجح انها تهشمت عمدا وسقطت منذ عهد الملك قمبيز أو بعد ذلك.

ويشهد معبد الايبيت، أعمال تطوير وترميم استعدادا لافتتاحه للزيارة لأول مرة، حيث تضمنت الاعمال ترميم وتنظيف الحوائط و تثبيت الألوان وإزالة السناج وعمل أرضيات جديدة لتمهيد طريق الزيارة وإعادة تركيب بعض البلوكات الحجرية التي تساقطت عبر الزمان.

وخلال الزيارة، أعلن وزير الآثار، افتتاح 3 قاعات جديدة بمتحف الحضارة القومي بالفسطاط خلال الربع الأول من العام المقبل، تضم قاعة العرض المركزي، وقاعة المومياوات الملكية، وقاعة العاصمة.

والتقى الوزير، مع عدد من طلاب المدارس خلال زيارتهم الآثار المصرية هناك، وتحدث معهم عن أهمية التاريخ الحضارة المصرية والحفاظ عليها.

وشدد العناني، على ضرورة تدريس علم إدارة المواقع الأثرية وعلم المتاحف، وبدأت الوزارة التحرك فيها بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، لدراسة هذه العلوم في الدراسات العليا.

وأوضح أن المكتب الفني انتهى من كتيب للأطفال لشرح تاريخ الحضارة المصرية القديمة بطريقة مبسطة، وجرى إرساله قبل بدء الدراسة بأسبوعين، على أن تصدره وزارة التربية والتعليم للطلاب.

وفي نهاية الحديث معهم، حرص الوزير، على التقاط صور تذكارية مع الطلاب المدارس، وسط جو من البهجة والفرحة من الجميع.