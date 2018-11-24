بالصور| الأمطار مستمرة.. كفرالشيخ ترفع حالة التأهب القصوى

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

ضربت موجة من الطقس السيئ مدن ومراكز محافظة كفرالشيخ، على مدار 24 ساعة ماضية، ومازلت مستمرة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، جعلت المواطنين يلتزمون منازلهم نتيجة هطول الأمطار المستمر، دون وجود اضطراب في حركة السير على الطرق العامة والسريعة داخل المحافظة.

وقال المهندس محمد عبد الله مدير عام مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، لمصراوي، إن محافظ الإقليم الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، قرر رفع حالة الطوارئ بالمحافظة، لمواجهة الأمطار، موجها رؤساء المراكز والمدن، والأجهزة التنفيذية، برفع حالة التأهب القصوى.

وأضاف مدير عام مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، أن هناك تواصلًا مع مسئولي قطاع الكهرباء، بشأن التعامل مع حالة بلاغات انقطاع التيار الكهربائي، ببعض قرى مراكز المحافظة، إن وجدت ونفس الأمر مع مسئولي قطاع الصرف الصحي بالمحافظة لمتابعة حالات ماكينات الصرف كأستعداد لسقوط الأمطار.