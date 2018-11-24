اليوم.. وزيرة الهجرة تفتتح معرض "عقارات مصر" في لندن

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مصراوي:

تفتتح السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أضخم معرض للمشروعات التنموية والعقارية المصرية بلندن.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن المعرض يأتي تحت اسم "عقارات مصر"، وتنظمه مؤسسة الأهرام وشركة "سبكترم" للاستشارات، برعاية المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي يقام في قاعة إكسل شرق لندن.

ويضم المعرض، جميع المشروعات القومية في مجال الإسكان التي تنفذها وزارة الإسكان في إطار خطة الدولة التنموية.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، إنن المعرض يعد نافذة جديدة للترويج عن السوق العقاري المصري في العواصم الأوروبية، ويؤكد رؤية مصر المتطلعة لمزيد من التقدم في هذا المجال، متماشيا مع ترسيخ فكرة تصدير العقار المصري بالخارج، والتي يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على التوسع فيها، ويعمل عليها المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ما يؤكد أهمية المعرض ويزيد من قوته ومميزاته.