ننشر نص تقرير مجلس النواب بشأن "تنظيم اتحاد الصناعات"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مصراوي: حصل مصراوي، على نص تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الصناعة، الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سمير صالح و(60) نائبًا (عُشر أعضاء مجلس النواب) بشأن إصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة. وإلى نص التقرير.

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