ملوك الغابة تهرب من حيوانين صغيرين.. وفيديو للمعركة الخاسرة

Loading the player... أظهر مقطع فيديو لقطة مذهلة لحيواني غرير وهما يتصارعان مع 3 أسود في إحدى الغابات بجنوب أفريقيا، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. وواجه حيوانا الغرير بكل شجاعة 3 أسود، حسب ما رصده الفيديو، الذي جرى تصويره في محمية ثورنيبوش الطبيعية بمدينة ريفونيا. ويبدو أن الحيوانان استطاعا فرض ذاتهما أمام الأسود، إذ لم يكن أمام هذه الأخيرة أي حل آخر سوى الهروب. واختار الثنائي الصياح في وجه الأسود وإبداء المقاومة، من أجل حث "ملوك الغابة" على تركهما وشأنهما. ونجح الغريران في مهمتها، حيث سمع أحد الأشخاص في الفيديو يقول "أنا منهدش لأنهم لم يقتلوهما". المصدر: سكاي نيوز

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