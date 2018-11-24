لحظات من الرعب.. أم ترمي رضيعتها من الطابق الثالث

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أظهرت لقطات فيديو دراماتيكية أما مصابة بالرعب، ترمي رضيعتها من نافذة شقة اشتعلت فيها النيران، في مدينة دالاس بالولايات المتحدة، الأربعاء.

ووفق ما ذكرت تقارير إعلامية، فإن النيران اجتاحت مبنى سكنيا في شمال شرق دالاس، مشيرة إلى أن الحريق كان مهولا لدرجة اعتقاد الشهود أن كل القاطنين بالعمارة سيلقون حتفهم.

وكسر أب وزوجته نافذة شقة في الطابق الثالث من أجل الهروب من الحريق والنجاة بأنفسهم مع رضيعتهما، التي لم يتجاوز عمرها عاما واحدا.

وقالت الأم: "لم أكن أعرف ما إذا كنت سأقفز مع ابنتي أو ستكون هذه المرة الأخيرة التي أحملها فيها".

ولحسن حظ الوالدين، كان أحد المارة أسفل المبنى، فطلب من الأم أن ترمي رضيعتها دون أن تغامر بالقفز معها.

وقال بايرن كامبل "منقذ الرضيعة" إنه وعد الأم بأنه لن يدع ابنتها تسقط، مضيفا: "نلت ثقة الأم فرمت لي رضيعتها وأمسكتها بين ذراعي، وكأنني التقطت كرة قدم".

ولم يقتصر الأمر على هذه العائلة بالقفز من النافذة، إذ قام عدد من سكان المبنى الذين علقوا بالداخل وقت اندلاع الحريق، بالقفز من نوافذ شققهم، فيما تجمع عدد من المارة في محاولة لتخفيف سقطاتهم بواسطة ملاءات.

يذكر أن أسباب اندلاع الحريق لا تزال غير معروفة حتى الآن.