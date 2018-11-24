قبائل بدائية تقتل أميركياً حط على جزيرتهم النائية!

قامت قبائل بدائية منعزلة عن العالم الخارجي، بقتل سائح اميركي وصل صدفة إلى جزر نائية تقع شرق تايلاند، وتعد موطنا تاريخيا لهذه القبائل التي تدعى، "سنتينيليس".

هذا وفتحت الشرطة الهندية تحقيقا شاملا حول الجريمة، على الرغم من تحذيرها للسياح بضرورة الابتعاد عن هذه الجزر الواقعة في خليج البنغال، والمعروفة باسم جزر "أندامان ونيكوبار".

وتوصلت التحقيقات الأولية إلى أن السائح قد وصل بطريقة غير شرعية إلى الجزيرة، مستقلا قاربا يقوده بعض الصيادين في الخليج، في حين لم يرافقه الصيادون إلى بر الجزيرة ونزل بمفرده عليها.

واعتقلت الشرطة الصيادين الذين أقلوا السائح إلى الجزيرة، في حين أكدوا جميعا مشاهدتهم جثة الضحية على شاطئ الجزيرة خلال إبحارهم بالقرب منها، في اليوم التالي.

وعلاوة على ما سبق، أشار أحد المحققين إلى أن الضحية قد زار الجزيرة عدة مرات قبل ذلك، في محاولة جدية للتواصل مع القبائل الأصلية القاطنة فيها.