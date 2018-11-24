بالأرقام..فيكتوريا أقل ولايات أستراليا إنفاقا على المدارس الحكومية

ملبورن, استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - حدد حزب الخضر الأسترالي هذا الأسبوع سياسته الفيدرالية للتعليم الحكومي قائلا إنه سينفق 20.5 مليار دولار إضافية على المدارس العامة خلال الأعوام العشرة المقبلة.

وعلاوة على ذلك، تتضمن السياسة تقديم مشروع قانون لإزالة الحد الأقصى لإسهامات الكومنولث في القطاع، وإخفاء ما سماه بالصفقات الخاصة للمدارس الحكومية بالإضافة إلى العديد من الاقتراحات الأخرى.

وقبل انتخابات فيكتوريا المزمع إجراؤها السبت، قام حزب الخضر بالولاية الأسترالية بتوزيع منشورات لحملته والتي طالب فيها برفع تمويل التعليم بالولاية إلى المتوسط القومي.

وأردف الحزب أن ولاية فيكتوريا تملك المستوى الأدنى لمعدلات الإنفاق على المدارس الحكومية مقارنة بكافة الولايات الأخرى.

من جانبه، قال متحدث باسم حزب الخضر بولاية فيكتوريا: "وفقا لأحدث التقارير التي نشرتها مفوضية الإنتاج تحت عنوان " تقرير عن الخدمات الحكومية عام ٢٠١٨، فإن التمويل الحكومي المخصص لكل طالب بمدارس فيكتوريا العامة هو الأدنى بين ولايات أستراليا حيث بلغ ١٣٣٠١ دولار أسترالي وهو أقل من المتوسط العام في أستراليا بمقدار ١٥٨٩ دولارا أستراليا عام ٢٠١٥-١٦".

وتحتل تسمانيا المركز الثاني في قائمة أقل الولايات إنفاقا بمعدل ١٤٣٧٢ دولار أسترالي لكل طالب.

وبالمقابل، تبوأت غرب أستراليا صدارة الولايات الأكثر إنفاقا بمستوى ١٧٣٠٦ دولار أسترالي لكل طالب.