شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يطالب الحكومة بسرعة مواجهة ارتفاع أعداد المصابين بمرض السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب عبد الحميد الشيخ، عضو لجنة الصحة والسكان بالبرلمان، رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، والدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة والسكان بضرورة وضع آليات واضحة لمواجهة إرتفاع عدد المصابين بأمراض السرطان سواء بين الأطفال أوحتى بين كبار السن.

وأكد الشيخ ، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن تصريحات الدكتور حسين خالد ، وزير التعليم العالى والبحث العلمى الأسبق ، خطيرة عن زيادة معدلات الاصابة بمرض السرطان، بسبب التلوث الغذائى واعتياد تناول الوجبات السريعة ، ويجب الا تمر هذه التصريحات مرور الكرام ويجب التعامل بكل دقة من خلال تشكيل لجنة لنشر سلسلة من التوعية الحقيقية بكيفية مكافحة المرض الخطير والذى يهدد حياة الكثير من أبناءنا.

وكان الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى الأسبق وعضو اللجنة القومية للأورام، أكد أن التلوث الغذائى واعتياد تناول الوجبات السريعة والبعد عن التغذية الصحية تسبب فى ارتفاع الإصابة بالسرطان ، مشيرا الى أن هناك تزايد فى معدلات الإصابة بالسرطان، مضيفاً أن الوزيرة هالة زايد ، مهتمة بملف الأورام وتوفير العلاج للمرضى فى أفضل صورة .