العالم في صور: المجاعة تغتال أطفال اليمن.. ومهاجري أمريكا الوسطى على الحدود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – مصراوي:

رصدت عدسات المصورين في وكالة الصحافة الفرنسية، أبرز الصور لأهم أحداث الجمعة، من معاناة أطفال المجاعات في اليمن حيث تظهر اللقطات عبد الرحمن ذا الخمس سنوات، ولم يتجاوز وزنه الخمسة كيلو جرامات، وانتظار أطفال مهاجري أمريكا الوسطى على حدود الولايات المتحدة أملًا في الوصول إلى الملاذ الآمن.

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