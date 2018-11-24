بالفيديو.. المئات يبحثون عن رفات ضحايا حرائق كاليفورنيا

بالرغم من هطول الأمطار الغزيرة على ولاية فلوريدا الأمريكية، قضى المئات من المتطوعين ومن الشرطة عطلة عيد الشكر في التنقيب بين حطام أشرس حرائق تشهدها ولاية كاليفورنيا الأمريكية بحثًا عن رفات الضحايا.

وكان الحريق الذي أطلق عليه (كامب فاير) أودى بحياة ما لا يقل عن 83 شخصًا، ولا يزال مصير 563 شخصًا مجهولًا داخل وحول باراديس التي يقطنها نحو 27 ألف نسمة، والتي التهم الحريق جزءًا كبيرًا منها منذ نشوبه قبل أسبوعين.

وقال كوري هونيا قائد شرطة مقاطعة بيوت كاونتي في رسالة بالفيديو نشرها على الإنترنت يوم عيد الشكر ”لم نأخذ اليوم عطلة“، مضيفا أن نحو 820 شخصًا منتشرون بالموقع للبحث بين الرماد والأنقاض عن أي بقايا بشرية، وفقًا لوكالة "رويترز".

وأضاف هونيا "هذا موقف صعب علينا جميعًا".

ويتوقع هطول أمطار غزيرة من شأنها إعاقة جهود البحث داخل وحول باراديس التي تقع على بعد 280 كيلومترًا شمال شرقي سان فرانسيسكو. ومن المتوقع أن يصل منسوب الأمطار لما بين عشرة سنتيمترات و15 سنتيمترًا بحلول مطلع الأسبوع.

وتثير الأمطار خطر حدوث انهيارات وتدفقات طينية في مناطق جردتها الحرائق من الخضرة على منحدرات وسفوح التلال والتي عادة ما تثبت التربة.

وقال سكوت مكلين المتحدث باسم إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا إن حوالي 900 من العاملين في المطافئ تمكنوا من السيطرة على الحريق، وبخاصة بعد هطول الأمطار في الأيام الأخيرة، مضيفًا أنه أمكن احتواء الحريق بنسبة 90 في المئة.

ولا يزال التحقيق جاريًا لمعرفة سبب حريق كامب فاير الذي دمر أكثر من 13500 منزل.

وأعلنت السلطات يوم الأربعاء، احتواء حريق آخر في كاليفورنيا بنسبة مئة في المئة هو حريق (وولزي فاير) الذي أودى بحياة ثلاثة أشخاص وهدد جيب ماليبو الفاخر المطل على البحر بالقرب من لوس أنجليس.