شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل البرلمان ": بيع تذاكر القطارات بمكاتب البريد جزء من تطوير منظومة السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب خالد عبد العظيم، أمين سر لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إن الحديث حول إمكانية طرح بيع تذاكر السكة الحديد بمكاتب البريد ، يعتبر جزء من حل أزمة القضاء على السوق السوداء، والعمل على تسهيل الأمور على المواطنين.

وأوضح عبد العظيم ، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن تطوير السكة الحديد وإعادة هيكلتها يتطلب عدد من القرارات الجريئة فى مقدماتها القضاء على مافيا السوق السوداء، والمتلاعبين بأراضى الهيئة والقضاء على الشللية داخل الهيئة ، مشيرا الى أن الهيئة تدرس طرح بيع تذاكر القطارات فى مكاتب البريد ، تسهيلا على المواطنين، وأن تنفيذ هذه المقترح مقترن بوضع ضوابط تمنع بيع التذاكر فى السوق السوداء، وأنه جارى الاتفاق على تحديد هذه الضوابط مع هيئة البريد، تمهيدا للعرض الحكومة والبرلمان فى الفترة المقبلة.