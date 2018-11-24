مصرع طالب صدمته سيارة بواحة الفرافرة في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

لقى طالب، مصرعه، منذ قليل؛ بعد أن صدمته سيارة مسرعة أمام شركة جهينة للاستثمار، بطريق أبو منقار – الفرافرة، بمحافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد كمال، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من قسم شرطة الفرافرة يفيد بمصرع الطالب "أحمد صابر عيد"، ١٣ سنة صدمته سيارة مسرعة بالفرافرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المتوفي لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، وجاري تحرير محضر بالحادث، وإخطار النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.