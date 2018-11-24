الإسكان" تنظم مؤتمر "نحو بنية تحتية مستدامة في مصر والعالم العربي".. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تنطلق، اليوم السبت، وحتى 28/11/2018، بأحد فنادق القاهرة، فعاليات المؤتمر الدولي الثاني "جيوميست 2018"، تحت عنوان "نحو بنية تحتية مستدامة في مصر والعالم العربي"، والذى تُنظمه وزارة الإسكان، ممثلة في المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأوضح الدكتور خالد الذهبي، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، في بيان، أن المركز يُنظم المؤتمر بالشراكة مع المجموعة المصرية للهندسة الجيوتقنية والبنية التحتية (SSIGE)، وبالتعاون مع العديد من الجمعيات المحلية والدولية المتخصصة فى مجالات الهندسة الجيوتقنية، والبنية التحتية المستدامة، والطرق، والنقل.

وأكد الذهبي، أن تنظيم هذا المؤتمر يأتى انطلاقًا من دور المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء التابع لوزارة الإسكان، في دفع عجلة البحث العلمي، في مجال البنية التحتية المستدامة.