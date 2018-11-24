أبرز عناوين الصحف: السعودية و"أوبك" تحاولان إرضاء أمريكا وتخفيض إنتاج النفط

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - مصراوي: نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الجمعة، تحليلًا لمراسلها العسكري تسيفي بارئيل حول خروج القوات الإيرانية من سوريا، وكشفت القناة العاشرة الإسرائيلية أن إحدى غواصات قوات الاحتلال أغرقت بالخطأ قاربًا يحمل اللاجئين وعمّال أجانب قبالة الساحل اللبناني خلال حرب لبنان عام 1982، ما أسفر عن مقتل 25 شخصًا، وأكدت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، أنه بموجب القانون الدولي والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ينبغي إعادة قرابة المليون شخص من أقلية الروهينجا المسلمة الذين فروا من ميانمار إلى بنجلاديش إلى وطنهم.

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