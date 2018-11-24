"الرجوع الفوري".. رئيس "النقل النهري" يوجه الوحدات بالحذر أثناء المطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد نجيب:

وجه الدكتور عبدالعظيم محمد علي، رئيس هيئة النقل النهري، أصحاب الوحدات النهرية بتوخي الحذر، ومنع الملاحة في نهر النيل خصوصا المناطق الممطرة؛ تحسبا لسقوط مزيد من الأمطار، التي تؤدي لاضطراب في حركة الملاحة النهرية.

وأوضح رئيس هيئة النقل النهري، لمصراوي، إلزام قائدي الوحدات النهرية الرجوع الفوري إلى أقرب مرسى آمن في حالة سقوط الأمطار المفاجئة الغزيرة؛ بسبب سوء الأحوال الجوية وحفاظا على الأرواح ومنعا لوقوع الحوادث.

وتشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدأت الخميس الماضي، على السواحل الشمالية، وتمتد للوجه البحري والقاهرة، وشمال الصعيد وحلايب وشالتين.

وضربت موجة من الطقس السيئ، محافظات الجمهورية، الجمعة، شملت انخفاضًا في درجات الحرارة وسقوط الأمطار الغزيرة على مناطق متفرقة بالبلاد.