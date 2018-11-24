"الأوقاف": إضافة "بناء شخصية الأئمة" في مؤتمر "الأعلى للشئون الإسلامية"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إضافة محور: "بناء شخصية الأئمة والوعاظ علميا وفكريا وثقافيا بما يشكل العقلية الجامعة لهم"، إلى محاور مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الدولي الذى يعقد يومي ١٩، ٢٠ يناير ٢٠١٩م بالقاهرة تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وأوضح بيان لوزارة الأوقاف، أن إضافة هذا البند يأتي نظرا لأهمية بناء البناء الفكري والعلمي والثقافي للأئمة والخطباء والوعاظ والواعظات، واستجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بوضع البرامج العلمية والتدريبية التي تسهم في بناء العقلية الجامعة لعلماء الدين.

كما يأتي ذلك تزامنا مع افتتاح أكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والدعاة وإعداد المدربين مطلع ٢٠١٩م.