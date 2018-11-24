محافظ جنوب سيناء يستقبل حاكم "آيتشي" اليابانية

محمد اسماعيل - القاهرة - الطور- أ ش أ:

استقبل اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، مساء أمس الجمعة، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ هيدياكي اومورا حاكم محافظة "آيتشي" اليابانية والوفد المرافق له على هامش ملتقي التنوع البيئي والبيولوجي المنعقد بشرم الشيخ والذي يستمر حتي 29 نوفمبر الجاري.

ورحب المحافظ بالضيف الياباني الذي يزور شرم الشيخ ومصر لأول مرة، وأكد فودة عمق العلاقات المصرية اليابانية، التي تتميز بالتفاهم والتعاون المثمر، معبرا عن إعجابه الشديد بالتكنولوجيا اليابانية، مضيفًا أن التعليم الياباني يشغل مركزا متقدما داخل مصر عامة وجنوب سيناء خاصة حيث تم إنشاء مدرسة مصرية يايانية بطور سيناء العاصمة بدأ الدراسة بها من العام الدراسي الحالي، بالإضافه لوضع حجر أساس مدرسة مصرية يابانيه أخري بشرم الشيخ.

ومن جانبه أعرب محافظ أيتشي عن سعادته البالغه بلقائه بمحافظ جنوب سيناء، وعن اعجابه الشديد لما رآه بمدينة شرم الشيخ الساحرة، ووصف العلاقات المصرية اليابانية بالأصالة، موضحا وجود تعاون في مجال نقل الخبرات المصرية إلى اليابان قبل 100 عام مضت.

وقدم لمحافظ جنوب سيناء مستخدما كتيب خاص بالمحافظة اليابانية شرحا مختصرا عما تتميز به محافظة أيتشي ومدنها، موضحا وجود مصنع سيارات تويوتا ضمن مدن المحافظة بالإضافة لمصانع الروبوتات أيضا، مبديا استعدادا تاما للتعاون في مجال صناعة الروبوتات.

كما تم مناقشة واستعراض رؤي الطرفين حول توقيع بروتوكول توأمة "تأخي" بين مدينة شرم الشيخ وإحدي مدن المحافظة اللتي تتشابه مع شرم الشيخ في الخصائص والصفات، بعد إعداد مقترح للبرونوكول يتم عرضه على وزارة الخارجيه والسفاره اليابانيه والمصريه والجهات المعنية.

وقام المحافظ بالشرح على خريطة بمكتبه موقع محافظة جنوب سيناء، ومدنها وأهم ما تتميز به المحافظة، كما قام بتوجيه دعوه مفتوحة للمحافظ الياباني وأسرته لزيارة شرم الشيخ وسانت كاترين، كما قدم فوده كتابا به صور عما يتميز به قاع البحر بشرم الشيخ من شعاب مرجانية وأسماك وكائنات بحرية نادرة، قام بتصويرها أحد الفنانين المختصين في التصوير تحت الماء والمقيم بشرم الشيخ.

وفي نهاية اللقاء، قام محافظ جنوب سيناء، بإهداء المحافظ الياباني درع المحافظة، وبعض الهدايا التذكارية، كما تم تنظيم رحلة بحرية للمحافظ الياباني ومرافقيه للتعرف والإستمتاع بالمناظر الخلابه والكائنات البحرية النادرة.