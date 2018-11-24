"لا مساس بالثوابت".. وزير الأوقاف يوضح مفهوم التجديد الديني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن التسليم بالنص القرآني وما صح عن رسول الله (صلي الله عليه وسلم) واجب، موضحًا، أن مفهوم التجديد الديني واضح ولا مساس بالثوابت.

وأضاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن موقف وزارة الأوقاف واضح في بيانها من التجديد الديني والسنة النبوية المشرفة؛ إلا أن هناك أحاديث قيلت في مواقف تتعلق بالعصر والتصرفات الحياتية وليست الدينية.

وأوضح أن النصوص مقدسة وثابتة ولكن الفتوى متغيرة ويجب التفرقة بين النص المقدس وبين الاجتهادات الفقهية.

جاء ذلك في تصريحات لبرنامج "حقائق وأسرار" الذي يقدمه النائب مصطفى بكري بعد افتتاحه عددا من المشروعات والمساجد في شمال سيناء، وزيارته للمنطقة بمناسبة ذكرى عام على حادث الروضة الإرهابي.

وقال وزير الأوقاف إن ما رآه اليوم فى سيناء يمثل ملحمة وطنية عظيمة تمت بجهد شعبي وحكومي، مضيفا: "مستقبل سيناء واعد بكل ما تعنيه الكلمة من معنى".