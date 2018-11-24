اعتقال زعيم حزب ديني متشدد في باكستان بعد أيام من تظاهرات لأنصاره

محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام آباد- أ ش أ:

أعلن وزير الإعلام الباكستاني فؤاد تشودري مساء اليوم الجمعة اعتقال الشرطة زعيم حزب "حركة لبيك" الإسلامي المتشدد خادم حسين رضوي في مدينة لاهور غربي البلاد.

وقال تشودري - في تصريحات نقلتها صحيفة "دون" الباكستانية على موقعها الإلكتروني - "اصطحبت الشرطة خادم حسين رضوي إلى الحجز الوقائي، قبل أن يتم نقله إلى دار للضيافة".

ولفت إلى أن "هذا الإجراء سببه رفض الحزب سحب دعواته للخروج في تظاهرات يوم 25 نوفمبر الجاري، إذ جاء الاعتقال من أجل حماية الحياة العامة والممتلكات والنظام"، لافتا إلى أن الحكومة "بذلت كل ما في وسعها" لإقناع الحزب بعدم الدعوة للاحتجاجات، "لكنه رفض كل العروض وبدأ في إثارة العنف".

وأتى اعتقال رئيس الحزب بعد أيام من تظاهرات تخللها أعمال عنف احتجاجا على قرار المحكمة العليا في 31 اكتوبر الماضي ببراءة امرأة مسيحية من تهمة ازدراء الإسلام، علما بأن محكمة كانت قضت بإعدامها في العام 2010.