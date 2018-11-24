جنوب السودان: جنوب إفريقيا تعتزم استثمار مليار دولار في قطاع النفط

محمد اسماعيل - القاهرة - جوبا- أ ش أ:

قال وزير البترول في حكومة جنوب السودان حزقيال لول جاتكوث إن جنوب إفريقيا تعتزم استثمار مليار دولار في قطاع النفط بالبلاد، ما يجعله الاستثمار الأكبر من ونوعه في تاريخ جنوب السودان.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن وزير النفط في دولة جنوب السودان تأكيده توقيع مذكرة تفاهم اليوم الجمعة مع وزير الطاقة بدولة جنوب أفريقيا جيف راديبي الذي أكد أن الاتفاق سيعود بالنفع على البلدين.

ومن المقرر أن تستخدم الأموال القادمة من هذه الاسثمارات في تكرير ومعالجة النفط والغاز بالإضافة إلى البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا.

وأوضح وزير الطاقة في جنوب أفريقيا أن جنوب السودان لديها خطط لبناء معمل للتكرير بطاقة 60 ألف برميل نفط يوميا.

يُشار إلى أن جنوب السودان تستحوذ على ثالث أكبر احتياطي للنفط في افريقيا بواقع 3.5 مليار برميل، وتطمح جوبا إلى تحقيق التنمية عن طريق زيادة إنتاج النفط بعد توقيع اتفاقية سلام منذ شهرين.