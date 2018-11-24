شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: مستعدون لإدارة ميناء الحديدة والان نبدء بالتفاصيل

غريفيث أنهى زيارة للحديدة امتدت لساعات في إطار مسعاه للسلام (أ ف ب)

غريفيث أنهى زيارة للحديدة امتدت لساعات في إطار مسعاه للسلام (أ ف ب)

أعلن المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث، أمس الجمعة، في مدينة الحديدة، أن الأمم المتحدة تعتزم إجراء مفاوضات حول قيامها بـ «دور رئيسي» لإدارة ميناء المدينة، وذلك عقب لقائه بالانقلابيين الحوثيين.

ووصل غريفيث إلى مدينة الحديدة، في إطار جهوده لعقد مفاوضات سلام الشهر المقبل في السويد.

وقال شهود لـ«رويترز»: إن المبعوث غريفيث اجتمع مع إدارة ميناء الحديدة، الذي يخضع لسلطة الميليشيا الإيرانية.

» رؤية ميدانية

وقال مصدر في الأمم المتحدة لوكالة فرانس برس: إن الهدف من زيارة غريفيث هو «الاطلاع عن قرب على الوضع في الحديدة وبعث رسالة لجميع الأطراف على أهمية التهدئة بينما نقوم بالتحضير لاستئناف المفاوضات السياسية». وتسعى الأمم المتحدة من خلال مبعوثها إلى عقد جولة جديدة من المفاوضات، يرافق ذلك دعم ورغبة من التحالف العربي بشأن السلام.

ووصل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، الأربعاء، إلى العاصمة صنعاء لبحث ترتيبات الجولة الجديدة من المشاورات، التي ستستضيفها السويد مطلع ديسمبر المقبل مع ميليشيات الحوثي.

» تعنت حوثي

والتقى غريفيث، بالحوثي في صنعاء، حيث طلب الأخير «تسهيلات» لنقل قادة من حركته إلى الخارج وإعادتهم بحجة المرض أو الإصابة.

ووضع زعيم ميليشيات الحوثي الإيرانية في اليمن، المدعو عبدالملك الحوثي، الخميس، عددا من الشروط للمشاركة في محادثات السلام اليمنية المقررة بداية الشهر المقبل، في سعي لعرقلة الميليشيا أحدث محاولة دولية لحل الأزمة.

» تكرار الشروط

وبذلك تكرر ميليشيا الحوثي الإيرانية، ذات الشروط، التي وضعتها أمام مشاركتها في محادثات جنيف، التي فشلت في الالتئام وكان مقررا لها الانعقاد في الأسبوع الأول من سبتمبر الماضي.

وفي السنوات الماضية، سعت قوات الشرعية والتحالف للخروج بحل سلمي لإعادة الاستقرار إلى اليمن، في مقابل إصرار الميليشيات على الانقلاب على تعهداتها والسير قدما في مسار استخدام السلاح.

» التحالف يدعم

وأكد التحالف الجمعة مرة أخرى التزامه بجهود الأمم المتحدة. وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، في تغريدة على حسابه على موقع تويتر باللغة الإنجليزية: إن «السبيل الأفضل للتقدم نحو عملية سياسية مستدامة هو دعم محادثات السويد وعمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث دون الحكم مسبقا على هذه المفاوضات».

» الحكومة تحذر

على صعيد آخر، حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني من دعوات الفوضى المشبوهة في محافظة المهرة شرق اليمن. وقال الإرياني: إن هذه الدعوات للاعتصامات هدفها إغراق المحافظة في الفوضى، كما أنها ستسهل لميليشيا الحوثي عمليات التهريب. مضيفا: إن هناك «أطرافا تسعى لافتعال معوقات ومشاكل في محافظة المهرة».

الإمارات: دعم محادثات السويد السبيل الأفضل لعملية سياسية مستدامة