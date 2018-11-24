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شكرا لقرائتكم خبر عن Asian fried bananas الموز المقلي الآسيوي والان نبدء بالتفاصيل
طريقة تحضير البيسانغ غورينغ
طريقة تحضير البيسانغ غورينغ
ويتميز بمكون واحد هو الموز، حيث يغطى بالزبدة والدقيق، ويقلى في زيت عميق، وقد يضيف له البعض حليب جوز الهند أو الفانيلا لإضافة النكهة، ويقدم «البيسانغ غورينغ» مع القهوة أو الشاي، كما يقدمه الباعة المتجولون بطريقته التقليدية دون إضافات، أما في بعض المقاهي والمطاعم الراقية، فيقدم بطرق مختلفة كإضافة السكر البودرة، المربى، الشكولاتة، أو آيسكريم الفانيلا، كما أن له في كل منطقة اسما وطرق طبخ مختلفة.
Pisang Goreng is a popular snack in most of east-Asian countriesk like Indonesia, Cambodia, Thailand, the Philippines and other countries.
It is consists of one ingredient namely banana, battered and then deep-fried, Several recipe might add coconut milk or vanilla to give it flavor.
Pisang Goreng is served with coffee or tea, and it is sold by street vendors in a traditional way without additions.
In some fancy cafes and restaurants, it is served in different ways such as sugar powder adding, jam, chocolate or vanilla ice cream, the same as every area has different name, and different way of cooking.
شكرا لقرائتكم خبر عن Asian fried bananas
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