شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تدعو لاجتماع دول اتحاد المغرب العربي والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الجزائر، أمس الأول، أنها راسلت بصفة رسمية الأمين العام لاتحاد المغرب العربي من أجل تنظيم اجتماع لمجلس وزراء الشؤون الخارجية للاتحاد «في أقرب الآجال»، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية.

» الصرح المغاربي

وقال بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية: إنه تمت مراسلة الأمين العام لاتحاد المغرب العربي لدعوته إلى تنظيم اجتماع لمجلس وزراء الشؤون الخارجية للاتحاد «في أقرب الآجال»، مضيفا: إن «وزراء شؤون خارجية البلدان الأعضاء قد تم اطلاعهم على هذا الطلب».

وأوضح البيان أن هذه المبادرة «تنم مباشرة عن قناعة الجزائر الراسخة، التي عبرت عنها في العديد من المناسبات، بضرورة إعادة بعث بناء الصرح المغاربي وإعادة تنشيط هياكله».

» نتائج القمة

وأضاف بيان وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية: إن الدعوة «تأتي كذلك امتدادا لنتائج القمة الاستثنائية الأخيرة للاتحاد الأفريقي المنعقدة في 17 و18 نوفمبر 2018 حول الإصلاحات المؤسساتية للمنظمة القارية، التي أولت اهتماما خاصا لدور المجمعات الاقتصادية الإقليمية في مسارات اندماج البلدان الأفريقية».

واتحاد المغرب العربي، هو تكتل إقليمي يضم إلى جانب تونس، الجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا، تمّ تشكيله سنة 1989، إلا أن الخلافات الكثيرة، خصوصا بين الجزائر والرباط، تسببت في تعطيل أعماله وأهدافه، حيث لم تعقد أي قمة على مستوى القادة منذ عام 1994.

» مبادرة جديدة

وربطت الصحافة المغربية والجزائرية بين الدعوة الجديدة، وبين مبادرة العاهل المغربي الملك محمد السادس، التي دعا فيها الجزائر إلى إحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور.

وكان العاهل المغربي قد جدد قبل أيام استعداد بلاده «للحوار المباشر والصريح» مع الجزائر، مقترحا، في هذا السياق، إحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور.