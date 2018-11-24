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شكرا لقرائتكم خبر عن جيفري: لن نخفف عقوبات إيران مقابل انسحابها من سوريا والان نبدء بالتفاصيل
سوريون فروا من حرب الميليشيات الطائفية ونظام الأسد (رويترز)
سوريون فروا من حرب الميليشيات الطائفية ونظام الأسد (رويترز)
وقال جيفري في حديث لوكالات روسية أمس الجمعة: «إذا ما تم طرح فكرة مقايضة انسحاب القوات الإيرانية من سوريا، بإضعاف العقوبات ضد إيران، فإننا لن نقبلها تحت أي ظرف من الظروف، لأنها أمور مختلفة».
وأشار جيفري إلى أن العقوبات الأمريكية ضد طهران لا تتعلق بسوريا، بل هي ناتجة عن «قلق واشنطن بشأن ملف إيران النووي ونشاطاتها في المنطقة».
وأضاف: ندعو روسيا للضغط على نظام الأسد وإيران لسحب القوات الإيرانية من كل الأراضي السورية بموجب القرار القاضي بانسحاب كافة القوات الأجنبية باستثناء روسيا والعودة إلى وضع ما قبل 2011.
وكانت وزارة الخارجية الروسية، نفت ما كشف عنه وزير الاحتلال الإسرائيلي عن وجود اقتراح روسي لرفع العقوبات جزئيا عن طهران مقابل سحب القوات الإيرانية من سوريا، وفق صفقة مع واشنطن وتل أبيب.
وكشف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو» خلال اجتماع مغلق أمام لجنة الخارجية والدفاع التابعة للكنيست، عن صفقة روسية إسرائيلية أمريكية، يمكن أن تؤدي إلى انسحاب ميليشيات إيران من سوريا، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.
شكرا لقرائتكم خبر عن جيفري: لن نخفف عقوبات إيران مقابل انسحابها من سوريا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .