شكرا لقرائتكم خبر عن جيفري: لن نخفف عقوبات إيران مقابل انسحابها من سوريا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون سوريا جيمس جيفري، أن الولايات المتحدة لن تخفف عقوباتها على إيران مقابل انسحاب الأخيرة من سوريا.

وقال جيفري في حديث لوكالات روسية أمس الجمعة: «إذا ما تم طرح فكرة مقايضة انسحاب القوات الإيرانية من سوريا، بإضعاف العقوبات ضد إيران، فإننا لن نقبلها تحت أي ظرف من الظروف، لأنها أمور مختلفة».

وأشار جيفري إلى أن العقوبات الأمريكية ضد طهران لا تتعلق بسوريا، بل هي ناتجة عن «قلق واشنطن بشأن ملف إيران النووي ونشاطاتها في المنطقة».

وأضاف: ندعو روسيا للضغط على نظام الأسد وإيران لسحب القوات الإيرانية من كل الأراضي السورية بموجب القرار القاضي بانسحاب كافة القوات الأجنبية باستثناء روسيا والعودة إلى وضع ما قبل 2011.

وكانت وزارة الخارجية الروسية، نفت ما كشف عنه وزير الاحتلال الإسرائيلي عن وجود اقتراح روسي لرفع العقوبات جزئيا عن طهران مقابل سحب القوات الإيرانية من سوريا، وفق صفقة مع واشنطن وتل أبيب.

وكشف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو» خلال اجتماع مغلق أمام لجنة الخارجية والدفاع التابعة للكنيست، عن صفقة روسية إسرائيلية أمريكية، يمكن أن تؤدي إلى انسحاب ميليشيات إيران من سوريا، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.