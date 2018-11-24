الان تتابع قرار جديد من الأمم المتحدة يبرئ معتقلي حركة الخدمة في سجون أردوغان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

قالت وسائل إعلام أجنبية إن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أصدرت قرارا هاما يبرئ أفراد حركة الخدمة الذين اعتقلهم نظام أردوغان في تركيا بتهمة انتسابهم لتنظيم إرهابي من دون أي دليل في أعقاب ما سمي الانقلاب الفاشل في عام 2016.

وذكر قرار اللجنة الأممية أن مشاركة أفراد حركة الخدمة فيما يسمى بالدروس والمجالس العلمية المقامة من قبل حركة الخدمة ليست من النشاطات غير القانونية، ما يبرئ أفراد حركة الخدمة ويبطل أحكام الاعتقالات وعمليات الفصل التي طالت عشرات الآلاف من المواطنين لمجرد حضورهم أنشطة حركة الخدمة في تركيا.

قرار الأمم المتحدة جاء أعقاب شكوى شخصية تقدم بها ثلاثة أشخاص من أفراد حركة الخدمة إلى لجنة حقوق الإنسان لحرمانهم من حقوقهم الشخصية والمحاكمة العادلة وتقييد حريتهم من قبل الحكومة التركية.

ولفتت لجنة حقوق الإنسان الأممية إلى أن أنشطة حركة الخدمة كانت قانونية حتى وقوع الانقلاب الفاشل في 16 تموز/يوليو 2016، وقالت: “لأن المشاركة في الدروس والحلقات الدينية ليست نشاطا غير قانوني وفق الدستور والقانون التركي فإنه لا يمكن إدانة أحد بذلك”.

نوهت اللجنة أيضا بأن القوانين الجديدة لا يمكن تطبيقها بأثر رجعي، مشيرة بذلك إلى أن قرارات الاعتقال والفصل والمصادرة التي أصدرتها الحكومة التركية استنادا إلى أعمال وأنشطة كانت قانونية قبل الانقلاب الفاشل في حكم المعدوم.