مصرع "كتكوت" صاحب الـ5 مناصب عسكرية بـ"داعش"

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع في العراق، عن قتل إرهابي شغل 5 مناصب في تنظيم "داعش" لُقِّب بـ"الكتكوت".

وقالت المديرية، في بيان لها، إن "مفارز الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات صلاح الدين، وبالتعاون مع لواء 91 ولواء 51؛ تمكنت -وبعملية نوعية- من الاشتباك مع مجموعة إرهابية في جزيرة الشرقاط بالمحافظة"، مشيرةً إلى أنها "قتلت أحد الإرهابيين الخطرين يسمى (كتكوت)، وهو من القيادات المهمة في التنظيم".

وأضافت المديرية أن "الإرهابي كان العقل المخطط لعدد من العمليات الإجرامية، وشغل 5 مناصب؛ هي: أمير الإسناد في مصفى بيجي، وأمير مفارز جبل مكحول، وأمير إسناد لواء القعقاع، وأمير عسكري في الحضر، وكذلك منصب أمير أمني لقطاع الشرقاط".

وأكد بيان المديرية أن "كتكوت" كان المشرف على حفر الأنفاق والمسؤول عن اختيار مواقع السلاح والذخيرة وتوفير الماء والغذاء وصنع العبوات وشراء الآليات في ولاية الشرقاط، وأنه "مطلوب للقضاء بعدة تهم وفق أحكام المادة 4 إرهاب".