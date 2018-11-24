الولايات المتحدة تختبر قنبلة نووية جديدة في قاعدة نيليس الجوية

اختبر سلاح الجو الأمريكي، قنبلة نووية جديدة فريدة من نوعها في قاعدة نيليس الجوية الواقعة شمال ولاية نيفادا الأمريكية.

وذكرت مجلة The National Interest الأمريكية، أن عملية الاختبار أجريت عن طريق القاذفة الأمريكية "بي 2" فوق قاعدة عسكرية أمريكية تقع شمال ولاية نيفادا الأمريكية، وتكلل الاختبار بنجاح، بحسب المجلة.

وأشارت المجلة إلى أن القنبلة الجديدة ستتمكن من استبدال العديد من الأسلحة والقنابل القديمة. وتتميز القنبلة الجديدة بأنها قادرة على ضرب الأهداف الأرضية مباشرةً، وعلى اختراق وضرب قواعد أو ملاجئ على أمتار تحت جوف الأرض.

كما استطاع الخبراء العسكريون تطوير دقة القنبلة بأن يضيفوا إليها نظام ملاحة قادر على تعقب مسار القنبلة وتغيير اتجاهها.

وقال مدير المشروع هانز كريستينس: "هذه القنبلة (بي-2) تم تجهيزها بطاقة قنبلة (بي61-7)، وتم دمج مميزات قنابل أخرى في هذه القنبلة التي أصبحت فريدة من نوعها".