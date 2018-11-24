أول تعليق لـ"عمران خان" على هجوم القنصلية الصينية

أدان رئيس وزراء باكستان عمران خان، الهجوم الذي استهدف القنصلية الصينية بمدينة كراتشي، في وقت مبكر اليوم الجمعة، الذي أحبطته أجهزة الأمن الباكستانية.

وأوضحت صحيفة "دايلي باكستان"، أن "خان" أمر بفتح تحقيق فوري في الهجوم، موضحًا أنه يمثل اعتداء على علاقات الصداقة الباكستانية-الصينية والتعاون الاقتصادي بين البلدين، لكنه أكد أنه لن ينال من قوة هذه العلاقات.

وأشاد خان بقوات الأمن الباكستانية التي تمكنت من إحباط الهجوم، والتي "أنقذت البلاد من كارثة حقيقية".

وكان 3 إرهابيين قاموا في وقت مبكر صباح اليوم، بمحاولة اقتحام مجمع القنصلية الصينية في كراتشي، لكنهم لقوا حتفهم على يد قوات الأمن الباكستانية.

كما قُتل في الهجوم اثنان من رجال الشرطة ورجل أمن خاص، في حين لم يصب أحد من موظفي القنصلية الـ21 بأذى، وقد نقلوا إلى مكان آمن.