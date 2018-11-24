فشل المفاوضات الأوروبية حول مستقبل جبل طارق

قالت مصادر دبلوماسية، إن مفاوضين من دول الاتحاد الأوروبي لم يتمكنوا من الاتفاق على مستقبل جبل طارق، وبذلك تظل القضية معلقة بين إسبانيا وبريطانيا، قبل قمة قادة التكتل الأحد المقبل، للتصديق على اتفاق بريكست، وفقًا لفضائية سكاي نيوز.

فشل مباحثات واتهام من إسبانيا لبريطانيا بالخيانة يهددان مشروع بريكست، وخرجت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي تقول: لقد أكدت حماية السيادة البريطالنية حول جيل طارق، فمباحثات بريكست وصلت لحطة حاسمة، وتحدثت مع رئيس الوزراء الإسباني، وإنني واثقة من أنه يمكننا الأحد المقبل التوصل لاتفاق يشمل مجمل المطالب البريطانية بما في ذلك جبل طارق.

بدوره أكد رئيس وزراء جبل طارق إبيان بيكاردو، أن شبه الجزيرة ستكون جزءًا من أي اتفاق على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

لكن مسؤولًا بالحكومة البريطانية، أكد أن وضع الجبل لم يلق أي تسوية بي بريطانيا وإسبانيا التي كرر رئيس وزرائها بيدرو سانتشيث تهديده بعرقلة بريكست ما لم يتضمن حق الاعتراض في المفاوضات المقبلة بشأن جبل طارق قائلًا: "إذا لم يسوّى الأمر بحلول الأحد ستصوت إسبانيا بلا، وتستخدم قدرتها على التعطيل.