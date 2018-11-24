شكرا لقرائتكم البحرين تستعد للانتخابات النيابية والبلدية اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دخلت مملكة البحرين، الجمعة، الصمت الانتخابي قبيل انطلاق الانتخابات النيابية والبلدية المقررة اليوم السبت.

وبحسب أرقام اللجنة العليا للانتخابات، يصوت أكثر من 365 ألف ناخب لاختيار 40 نائباً، و30 مجلساً بلدياً. ويتنافس نحو 293 مرشحاً للانتخابات النيابية، بينهم 41 سيدة.

وتجري الانتخابات في 40 دائرة انتخابية بأربع مناطق هي العاصمة والمحرق والمحافظة الشمالية والمحافظة الجنوبية.

وبينت اللجنة التنفيذية للانتخابات أن وقف الدعاية الانتخابية يشمل كافة أشكال الدعاية الانتخابية ومنها وسائل التواصل الاجتماعي، والرسائل الهاتفية، وفتح المقار الانتخابية. ودعت اللجنة جميع المرشحين إلى الالتزام بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية وعدم خرق فترة الصمت الانتخابي.

كذلك يشارك في تنظيم العملية الانتخابية أكثر من 2400 شخص، فيما يصل عدد المراقبين إلى 231 مراقباً، في وقت بلغ عدد الناخبين خارج البحرين الذين أدلوا بأصواتهم في 20 تشرين الثاني/نوفمبر أكثر من 3600 ناخب.

وتشهد الانتخابات المرتقبة حظر مشاركة منسوبي الجمعيات السياسية التي جرى حلها من قبل القضاء. والإجراء هو الأول من نوعه تطبقه البحرين منذ الانتخابات النيابية عام 2002. التي شهدت أول انتخابات بعد إقرار ميثاق العمل الوطني في شباط/فبراير 2001.