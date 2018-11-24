شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمود الصعيدى يقدم اقتراح برغبة لتحويل قرية بشتيل بأوسيم لمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمود الصعيدى ، عضو مجلس النواب عن دائرة أوسيم والوراق ، أنه تقدم باقتراح برغبة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان ، بشأن تحويل قرية بشتيل التابعة للدائرة إلى حى أو مدينة خاصة بعد توافر كافة المقومات لديها التى تتيح إلى تحويلها لمدينة مستقلة.

وأضاف الصعيدى ، فى تصريح لـ" الخليج 365" أن الاقتراح برغبة تم إحالته إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان ، وتم إدراجه للمناقشة فى جلسة الثلاثاء المقبل 26 نوفمبر الجارى ، باللجنة بحضور المسئولين من كافة الجهات وممثلين عن الوزارات المختلفة ، مضيفا أن قرية بشتيل تضم عدد كبير من المواطنين وبها كافة المقومات التى تؤهلها لتصبح مدينة من حيث مستوى الخدمات أو الاشتراطات الخاصة بإعلانها مدينة خاصة وأنها تضم مئات الآلاف من المواطنين.