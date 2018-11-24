ظريف: توجیه الاتهام حول اسلحة الدمار الشامل هو امر خطیر

اشار وزير الخارجية الايراني ​محمد جواد ظريف​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ إلى أن " توجیه الاتهام حول اسلحة الدمار الشامل من قبل دولة دعمت هي نفسها ​العراق​ في استخدامه للأسلحة الكیمیائیة ضد ایران ومن ثم قامت بعدوان عسكري على العراق بغیة ​القضاء​ على تلك ​الاسلحة​، لا یعد مهینا فقط بل هو امر خطیر".

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