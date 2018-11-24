ابنتا خاشقجي: والدنا لم يكن معارضا سياسيا بل رجلا يحب الخير لوطنه

أكدت ابنتا الصحفي السعودي جمال خاشقجي، نهى ورزان خاشقجي، في مقال لهما نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن "والدنا لم يكن معارضا سياسيا و إنما كان رجلا يحب الخير لوطنه"، مشيرتان إلى أن "والدنا اختار الكتابة كي يعود يوما ما إلى وطن يكون بحال أفضل".
ولفتتا إلى أنه "أخبرنا عن اليوم الذي غادر فيه السعودية ، وهو يقف خارج عتبة داره، متسائلا عما إذا كان سيعود من أي وقت مضى، وهو بينما كان قد خلق حياة جديدة لنفسه في الولايات المتحدة، حزن على المنزل الذي غادره".
وأكدتنا أننا "نشعر بأننا قد أنعم الله علينا بروحه الأخلاقية، واحترامه للمعرفة والحقيقة، ومحبته".
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