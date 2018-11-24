ابنتا خاشقجي: والدنا لم يكن معارضا سياسيا بل رجلا يحب الخير لوطنه

أكدت ابنتا الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​، نهى ورزان خاشقجي، في مقال لهما نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن "والدنا لم يكن معارضا سياسيا و إنما كان رجلا يحب الخير لوطنه"، مشيرتان إلى أن "والدنا اختار الكتابة كي يعود يوما ما إلى وطن يكون بحال أفضل".

ولفتتا إلى أنه "أخبرنا عن اليوم الذي غادر فيه ​السعودية​ ، وهو يقف خارج عتبة داره، متسائلا عما إذا كان سيعود من أي وقت مضى، وهو بينما كان قد خلق حياة جديدة لنفسه في ​الولايات المتحدة​، حزن على المنزل الذي غادره".

وأكدتنا أننا "نشعر بأننا قد أنعم الله علينا بروحه الأخلاقية، واحترامه للمعرفة والحقيقة، ومحبته".