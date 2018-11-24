مسؤول أممي: الشعب الأفغاني يعاني الفقر والإرهاب والجفاف

أكد منسق ​الأمم المتحدة​ للمساعدة الإنسانية في ​أفغانستان​ توبي لانزر، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، أنّ "الشعب الأفغاني عانى من الفقر والإرهاب، والآن بات يعاني من الجفاف أيضا"، مشيراً إلى أنه "على عكس ما يعرف في العالم، إن أكثر منطقة يموت فيها المدنيون هي أفغانستان وليس ​اليمن​".

ولفت إلى أن "الأمن الغذائي في هذا البلد متدهور أكثر من دولة جنوب ​السودان​، إن 3.6 مليون شخص في أفغانستان أوضاعهم سيئة للغاية"، مشيراً إلى أن "الكثير من الأشخاص الذين التقيتهم قالوا لي إننا نجابه أشد موجة جفاف في حياتنا".

وشدّد لانزر على أنه "زار الكثير من المناطق المنكوبة حول العالم على رأسها ​الشيشان​ والسودان "ولم أشاهد وضعا أسوا من الوضع الموجود في أفغانستان".

وأوضح أن "هناك تنسيق أكبر من المجتمع الدول، يُعد أكبر من التنسيق الذي أبدوه في السنوات الماضية"، مشيراً إلى "وجود فرص وآمال من أجل تحقيق السلام في أفغانستان".