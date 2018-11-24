مصادر للجريدة: خارجية سوريا بصدد تقديم كتاب احتجاج على كلام باسيل

اشارت مصادر دبلوماسية رفيعة لصحيفة "الجريدة" إلى أن "وزارة الخارجية السورية تتجه إلى إرسال كتاب خطي إلى السلطات اللبنانية يتضمن احتجاجاً على طلب وزير الخارجية جبران باسيل وضع لوحة تؤرّخ خروج الجيش السوري من بلاده "، لافتة الى أن "وزير الخارجية السوري وليد المعلم بصدد صياغة بيان رسمي يسأل عما إذا كان باسيل جاداً فيما أعلنه، طالباً شرح السبب والدافع وراء تصرفه".
وكشفت المصادر أن "البيان سيذكر أن الجيش السوري لم يدخل إلى لبنان، إلا بطلب رسمي وبقرار من جامعة دول العربية، تحت اسم قيادة قوات الردع العربية".
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