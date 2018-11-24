نجم: الجميع يعول على رئيس الجمهورية لحل ازمة تأليف الحكومة

أكد عضو كتلة المستقبل النائب ​نزيه نجم​ ان "الجميع يعول على رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ لحل ازمة تأليف ​الحكومة​، خصوصا انه لم يعود اللبنانيين يوما على التراجع عن مواقفه وقناعاته، فما بالك وموقفه واضح لا لبس فيه لجهة توزير احد نواب سُنة ​8 آذار​"، مشددا على ان "​تيار المستقبل​ يشعر بوجوده في مكان آمن في هذا الخصوص، لا سيما وان الرئيس عون ورئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ هما المرجع الصالح لتشكيل الحكومة".

وفي حديث صحافي اشار نجم إلى أن " ما يقال بأن الوزير ​جبران باسيل​ تراجع عن مبادرته حرصا على الثلث المعطل له وللرئيس عون في الحكومة، كلام غير دقيق لا يمت إلى الواقع بصلة"، مؤكدا أن "الثلث المعطل في الحكومة هما فقط الرئيس عون والحريري بدليل أن كلا منهما يستطيع تعطيل جلسة ​مجلس الوزراء​، في حال سحب الأول وزراءه منها أو تمنع الثاني عن حضورها"، مضيفا:" يكفي دق أسافين وسكب الزيت على النار".